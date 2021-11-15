Тирасполь призвал Кишинев скорее оформить документы на ввоз партии "Спутника V"

КИШИНЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Приднестровья призвали Молдавию ускорить процесс оформления разрешительных документов на ввоз 200 тыс. доз вакцины "Спутник V", которую Россия предоставила в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского по итогам заседания оперативного штаба.

"Отправка задерживается в связи с отсутствием молдавской документации, разрешающей импорт. <...> Красносельский поручил МИД ПМР (Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС) активно включиться в решение этой проблемы, проинформировать о сложившейся ситуации российских коллег и участников формата "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США - прим. ТАСС). В случае умышленного затягивания молдавской стороной оформления разрешительных документов есть риск истечения срока хранения препарата", - говорится в сообщении.

В Тирасполе проинформировали, что первая партия вакцины уже ждет отправки со склада в России. Документы на оформление поставки были направлены в Агентство по лекарствам Молдавии еще 27 октября. "Установленный двухнедельный срок рассмотрения такого рода заявлений истек", - указали в пресс-службе. Как сообщили в аппарате Красносельского, эту проблему поднимали на межведомственном уровне, но подвижек нет.

Ранее РФ направила в Молдавию и Приднестровье в качестве гуманитарной помощи 172 тыс. доз препарата "Спутник V", который вызвал большой спрос у населения. В 2020 году Кишинев начал переговоры о закупке 1 млн доз российского препарата, однако пришедшее к власти в Молдавии проевропейское правительство их остановило и начало закупки у западных производителей.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 25% жителей республики. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% жителей. Из этого объема в Молдавию уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину отправляли также Румыния, Китай, Турция и другие страны.