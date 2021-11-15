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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

СМИ: пришедшие к польскому КПП на белорусской границе беженцы прорвали часть заграждений

Агентство БелТА сообщило, что беженцы, которые находились в стихийном лагере на белорусско-польской границе, подошли к польскому пункту пропуска, с польской стороны к ограждению стягиваются силовики

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Пришедшие к польскому пункту пропуска на белорусско-польской границе беженцы прорвали часть заграждений, установленных Польшей. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Беларусь-1".

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"Толпа беженцев прорвала ограждения и хлынула в сторону Польши", - сообщил ведущий информационного выпуска, которые в связи с миграционным кризисом выходят каждый час.

Немногим ранее агентство БелТА в Telegram-канале сообщило, что беженцы, которые находились в стихийном лагере на белорусско-польской границе, подошли к польскому пункту пропуска, с польской стороны к ограждению стягиваются силовики.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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