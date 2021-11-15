Белорусские пограничники сообщили, что обеспечивают безопасность колонны беженцев

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Идущие в направлении пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей беженцы подчеркивают исключительно мирные намерения, белорусские пограничники обеспечивают безопасность движения их колонны. Об этом сообщил ТАСС в понедельник официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны - женщины с маленькими детьми", - отметил представитель погранведомства.

По информации Бычковского, в минувшие выходные дни на белорусско-польскую границу продолжали прибывать беженцы. По данным на утро понедельника, "разрешения кризисной ситуации ожидают около 2 100 иностранных граждан", - информировал представитель белорусского погранкомитета. По его словам, утром в понедельник беженцы, надеясь "на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки". "Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги", - уточнил Бычковский.

Большая часть мигрантов уже подошла к этому погранпереходу и выстроилась перед польскими заграждениями.