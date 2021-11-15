Военные Мьянмы освободили американского журналиста, приговоренного к 11 годам тюрьмы

БАНГКОК, 15 ноября. /ТАСС/. Военные Мьянмы освободили американского журналиста Дэнни Фенстера, приговоренного к 11 годам лишения свободы. Об этом в понедельник сообщило издание Myanmar Now, где гражданин США работал редактором до июля 2020 года.

Кроме того, эту информацию подтвердил издатель Frontier Myanmar Сонни Шве. "Отличные новости. Я слышал, что Дэнни Фенстера отпустили", - написал он на своей странице в Twitter.

Журналист независимого издания Frontier Myanmar Фенстер был задержан 24 мая 2021 года в международном аэропорту Янгона перед вылетом в Малайзию. Он был переведен в тюрьму Инсейн в Янгоне. Американца обвиняли в работе на Myanmar now, средство массовой информации, деятельность которого была запрещена. На момент его задержания он работал в издании Frontier Myanmar более девяти месяцев.

12 ноября Фенстера приговорили к 11 годам тюремного заключения. Он был признан виновным по нескольким пунктам, в том числе в террористической деятельности и подстрекательстве к мятежу. Кроме того, суд признал его вину в нарушении визового режима и контактах с запрещенными организациями. Госдепартамент США в тот же день осудил вынесение приговора.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.