Суд над Саакашвили по делу о растрате госсредств продолжится 2 декабря

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили назначил очередной судебный процесс над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, обвиняемым в растрате госсредств на сумму более $2,7 млн, на 2 декабря. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Дмитрий Садзаглишвили.

"Очередное судебное заседание по делу о растрате госсредств судья назначил на 2 декабря. Мы по-прежнему не знаем, доставит ли Специальная пенитенциарная служба Саакашвили в суд", - сказал Садзаглишвили.