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Власти ФРГ находятся в контакте с правительством Белоруссии по миграционному кризису

Власти Германии находятся в контакте с правительством в Минске по миграционному кризису - МИД ФРГ.

Правоохранительные органы квалифицируют как теракт взрыв машины у больницы в Ливерпуле
Личность террориста установлена, однако в интересах следствия его имя и его возможные мотивы пока не раскрываются
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