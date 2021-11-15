Группа мигрантов собирается у КПП в Кузнице, готовясь форсировать границу

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода в районе польского города Кузница, вероятно, готовясь пересечь границу силой. Об этом сообщило в понедельник в Twitter МВД Польши.

"Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы", - информировало ведомство.

О большой концентрации мигрантов вблизи КПП в Кузнице информирует в Twitter также Минобороны Польши, сопровождая сообщения видеозаписями с места событий.