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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Группа мигрантов собирается у КПП в Кузнице, готовясь форсировать границу

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Большая группа мигрантов собирается с белорусской стороны у погранперехода в районе польского города Кузница, вероятно, готовясь пересечь границу силой. Об этом сообщило в понедельник в Twitter МВД Польши.

"Нелегальные мигранты собираются на пограничном переходе в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке местных служб они, вероятно, готовятся к пересечению границы силой. Сотрудники пограничной охраны, полиции и солдаты готовы", - информировало ведомство.

О большой концентрации мигрантов вблизи КПП в Кузнице информирует в Twitter также Минобороны Польши, сопровождая сообщения видеозаписями с места событий.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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