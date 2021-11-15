Глава ЕК призвала Москву повлиять на Минск в интересах сохранения добрых отношений с ЕС

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Москву повлиять на Минск в вопросе притока мигрантов в Европу через Белоруссию в интересах улучшения отношений с ЕС. Об этом она заявила в понедельник, выступая на экономической конференции газеты Süddeutsche Zeitung .

"На мой взгляд, очень хорошо, что канцлер [Ангела Меркель] с ее большим опытом и в свете поддержания ею многолетних отношений с президентом [России Владимиром] Путиным здесь оказывает поддержку. Президент Путин, несомненно, имеет влияние на [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - считает фон дер Ляйен.

"И, я думаю, очень важно, если он [Путин] сейчас окажет это влияние. Это покажут ближайшие недели", - сказала она. "Ведь для президента Путина еще важнее это в более широком контексте - с точки зрения улучшения отношений с нами. Здесь нам важно видеть, что он действительно пустит в ход свое влияние", - утверждала председатель Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен снова возложила ответственность за происходящее на власти в Минске и напомнила, что в понедельник будут приняты новые санкции против Белоруссии. "Это будет пятая волна [санкций]", - сказала она, подчеркнув, что авиакомпании были предупреждены о возможности введения против них ограничений ЕС в случае содействия перевозке нелегальных мигрантов через Белоруссию.

"Мы быстры и решительны. Это не двусторонняя проблема Латвии, Литвы и Польши, с одной стороной, и Белоруссии, с другой, но проблема ЕС и Белоруссии. И это не миграционная проблема, но попытка автократического режима, используя людей, дестабилизировать своих демократических соседей. Это не удастся", - заявила фон дер Ляйен.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.