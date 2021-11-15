МИД ФРГ призвал РФ к сдержанности в свете утверждений о присутствии войск у границ Украины

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Германия обеспокоена в связи с предполагаемой активностью российских войск у границ Украины и призывает избежать эскалации. С таким утверждением выступил в понедельник на брифинге представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер.

"Мы с тревогой наблюдаем за действиями России, активно обсуждаем это с европейскими, трансатлантическими партнерами и едины во мнении, что следует избежать военной эскалации", - сказал он. "Мы обмениваемся мнениями и с Украиной", - добавил Бургер, напомнив о намеченной на 15 ноября встрече и.о. главы МИД ФРГ Хайко Мааса с французским и украинским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

"Мы говорим также и с Россией. Важно не обострять и без того напряженную ситуацию и со стороны России проявлять сдержанность в том, что касается активности и передвижения ее войск. Мы призываем Россию обеспечить прозрачность и доверие в рамках ОБСЕ, как это, например, предусмотрено Венским документом", - продолжал он. "Кроме того, мы призываем Россию, как и согласовано, вернуться за стол переговоров и воспользоваться своим влиянием на сепаратистов", - утверждал Бургер.

12 ноября председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о том, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.