Протестующие заблокировали офисы избиркома в разных городах Ливии

КАИР, 15 ноября. /ТАСС/. Протестующие заблокировали в понедельник офисы Высшей избирательной комиссии Ливии в двух городах страны, препятствуя работе избиркома. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя комиссии Абу Бакра Мараду.

По словам чиновника, протестующие перекрыли доступ к офисам избиркома в Злитане (160 км к востоку от Триполи) и Гарьяне (около 60 км к югу от столицы), в результате чего работа в этих избирательных округах временно прекращена.

8 ноября в стране началась регистрация кандидатов на запланированных на 24 декабря парламентских и президентских выборах. В воскресенье стало официально известно, что на президентских выборах будет баллотироваться сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам, который подал документы в избирательную комиссию города Себха. Кроме того, по поступающей информации, во вторник бумаги для регистрации намерен подать генерал Халифа Хафтар, который некоторое время назад с этой целью временно сложил с себя полномочия командующего Ливийской национальной армией.

Между тем до сих пор неясно, состоятся ли выборы в запланированные сроки. Согласно решению Форума ливийского политического диалога, президентские и парламентские выборы в стране должны пройти 24 декабря. Для их проведения должна была быть подготовлена законодательная база: новые законы о выборах главы государства и депутатов. Их парламент принял в сентябре и октябре соответственно. Однако Госсовет Ливии, который де-факто является второй палатой парламента с консультативными функциями с доминирующими в нем исламистами, заявил, что принятие закона о парламентских выборах идет вразрез с Ливийским политическим соглашением, включенным в Конституционную декларацию. Не устроил Госсовет и закон о выборах президента. В конечном итоге орган призвал блокировать выборы во избежание гражданской войны в стране.

На международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября западные страны призвали Ливию внести в течение нескольких дней "поправки в законы о выборах, с тем чтобы обеспечить их легитимность".