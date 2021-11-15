Оппозиция в центре Тбилиси проводит шествие с требованием перевести Саакашвили в клинику

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник проводит шествие в центре Тбилиси с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Мероприятие в прямом эфире транслируется на странице партии в Facebook .

Митингующие собрались у станции метро Авлабари и идут по улице Бараташвили. Свою акцию они проводят на фоне большого плаката с надписью "Не убивай", скандируя: "Миша! Миша!". В планах сторонников оппозиции перекрыть автомобильное движение на набережных Куры. За правопорядком на акции протеста следят усиленные наряды полиции. В МВД ранее призвали митингующих не выходить за рамки закона.

Акции с требованием перевести Саакашвили в гражданскую больницу проходят в Тбилиси с 8 ноября. Оппозиция устраивает шествия и митинги в разных местах грузинской столицы. Десять депутатов парламента в знак солидарности с протестом объявили голодовку.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине, задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевели в тюремную больницу из опасений за здоровье. Сам Саакашвили и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.