Nikkei: главы МИД G7 и АСЕАН проведут встречу в Британии в декабре

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Группы семи (G7) намерены организовать встречу в Ливерпуле в первой половине декабря этого года и пригласить туда также своих коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для проведения очных переговоров в расширенном составе. Об этом со ссылкой на японские правительственные источники сообщила в понедельник газета Nikkei.

Отмечается, что стороны могут обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также вопросы, связанные с Китаем и его региональной политикой. Ряд стран АСЕАН, включая Индонезию и Малайзию, с осторожностью относятся к партнерству Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности (AUKUS), и страны G7 намерены затронуть на встрече и эту тему.

Как ожидается, в планируемой встрече не примет участие представитель Мьянмы, где в феврале этого года военное командование осуществило переворот и сместило гражданское руководство страны.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран региона - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2021 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Вьетнама к Брунею.