В Абхазии оппозиционные партии объединяются в союз

СУХУМ, 15 ноября. /ТАСС/. Оппозиционные партии, а также общественные организации Абхазии приняли решение о создании единого союза с целью проведения народного схода, говорится в понедельник в оппозиционном Telegram-канале RESPUBLICA.

Ранее сообщалось, что после того, как президент отказался 4 ноября по требованию митингующих отправить в отставку главу МВД, оппозиция приняла решение провести всенародный сход с требованием отставки президента.

"В связи с резким обострением внутриполитической ситуации в стране, в целях подготовки и проведения народного схода, руководителями оппозиционных партий и общественных организаций 15 ноября 2021 года принято решение об объединении в единый Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА)", - говорится в сообщении канала.

Уточняется, что 17 ноября планируется принять декларацию об основных принципах и целях деятельности политического союза.

Вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на площади им. Багапша на набережной Сухума произвел более 10 выстрелов из пистолета в воздух. Он не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД сдать оружие, в конфликт вмешались находившиеся рядом ветераны войны. В результате действий сотрудников МВД, по мнению прокуратуры, превысивших свои должностные полномочия, депутат и несколько ветеранов получили увечья. В связи с этим прошли акции протеста жителей Адзюбжи - односельчан пострадавших - с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбара. Их поддержали оппозиционно настроенные партии и общественные организации ветеранов.

Затем, 11 ноября стрельба в воздух произошла возле здания парламента в Сухум. Согласно рапорту МВД Абхазии, депутат народного собрания Валерий Агрба в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзинба и Гиви Кварчия произвел три пистолетных выстрела в воздух, прокуратура Сухума проводит по данному факту проверку. Депутат Агрба заявил, что считает информацию ложным доносом. Он сообщил о своей непричастности к инциденту, добавил, что владеет зарегистрированным в соответствии с законом огнестрельным оружием, предложил провести экспертизу гильз.