Премьер Казахстана и вице-премьеры РФ обсудили сотрудничество в энергетическом секторе

НУР-СУЛТАН, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе встречи в Нур-Султане с делегацией России во главе с заместителями председателя правительства РФ Александром Новаком и Алексеем Оверчуком обсудил взаимодействие в топливно-энергетическом секторе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом секторе - в области недропользования, нефтяной и газовой сферах, электроэнергетики. Особое внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере водородной энергетики, участия российских компаний в газификации северных и восточных регионов Казахстана", - говорится в сообщении.