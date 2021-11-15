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МИД Азербайджана заявил, что военнослужащие страны не заходили на территорию Армении

Пресс-секретарь ведомства подчеркнула, что "азербайджанская сторона принимает меры в ответ на недавние провокации Армении"

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Азербайджана выполняют служебные обязанности на суверенной территории своей страны. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь МИД республики Лейла Абдуллаева в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который выступил с утверждением, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы.

"Азербайджанская сторона принимает меры в ответ на недавние провокации Армении. Подчеркиваем, что азербайджанские военные выполняют служебные обязанности на суверенной территории нашей страны", - сказала она.

Абдуллаева подчеркнула, что соответствующие меры азербайджанской стороны последовали в ответ на концентрацию армянских военнослужащих на лачинском направлении госграницы 9 и 14 ноября, а также обстрел с армянской стороны позиций азербайджанской армии в приграничном Кельбаджарском районе 13 ноября.

"Основная ответственность за сложившуюся напряженность ложится непосредственно на военно-политическое руководство Армении", - отметила пресс-секретарь МИД.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.

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