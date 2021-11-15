Украина считает белорусское направление небезопасным и будет усиливать его

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в понедельник в Брюсселе на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает небезопасным соседство с Белоруссией, поэтому Киев будет укреплять это направление.

"Мне бы хотелось, чтобы белорусские лидеры были более дружественными к Украине. Мне бы хотелось, чтобы мы могли рассматривать северный фланг как безопасное место. Но, к сожалению, сейчас это не так", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на странице украинского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Кулеба подчеркнул, что Киев сделает все для укрепления "северного фланга". "Я бы хотел заверить, что Украина делает все возможное, сотрудничает с ближайшими партнерами, чтобы усилить нашу защиту на северном фланге, чтобы обеспечить защиту страны со всех сторон", - сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что политические отношения Минска и Киева находятся на самом низком уровне по вине украинских властей. Сложности в двусторонних контактах начались после отказа Украины признать итоги президентских выборов в Белоруссии.

Политический кризис в отношениях двух стран еще более усугубился после того, как в конце мая Украина вместе со странами ЕС закрыла авиасообщение с Белоруссией. Это произошло после посадки в Минске в связи с ложным сообщением о минировании самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. После посадки борта был задержан находившийся в самолете Роман Протасевич - один из основателей Telegram-канала NEXTA , признанного в Белоруссии экстремистским