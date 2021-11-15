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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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В Риге заявили, что ЕС достиг соглашения по пятому пакету санкций против Минска

Как сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, эти санкции коснутся белорусских чиновников и компаний, которые, по данным ЕС, участвуют в организации перевозки мигрантов в Белоруссию
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 15 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран Евросоюза на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник достигли политического соглашения о применении пятого пакета санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщил агентству LETA глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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"Достигнуто политическое понимание того, что мы продвигаемся вперед с пятым пакетом санкций, - сказал он. - По техническим причинам я пока не могу дать более детальную информацию по санкциям, но планируется, что пятый пакет санкций будет [касаться] белорусских чиновников, компаний, в том числе авиационных, которые участвуют в организации этого процесса [перевозки мигрантов в Белоруссию]".

По словам Ринкевичса, более подробная информация будет опубликована в ближайшие дни. Глава МИД Латвии указал, что также обсуждался шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления со стороны Белоруссии.

Ринкевичс подчеркнул, что были дискуссии как об авиационной инфраструктуре Белоруссии, так и об авиакомпаниях третьих стран, которые и дальше будут участвовать в организации миграционного потока. Глава МИД Латвии обратил внимание на то, что несколько авиакомпаний третьих стран уже заявили о том, что не будут доставлять граждан отдельных государств в Минск. Однако решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на границе с Белоруссией в ближайшие дни и недели, отметил он.

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БелоруссияЛатвияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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