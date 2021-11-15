Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

АНКАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели в понедельник телефонные переговоры. Об этом сообщило турецкое военное ведомство.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности, в первую очередь по недавней ситуации в Сирии", - отмечается в распространенном заявлении.

На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации, куда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных правительственной армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией. Тем не менее оппозиционные группировки, воюющие на стороне Турции, и террористы регулярно нарушают перемирие, обстреливая позиции сирийской армии и мирные населенные пункты.