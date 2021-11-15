Досрочные парламентские выборы переформатировали политическое пространство Болгарии

СОФИЯ, 15 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Семь политических партий получили в результате досрочных парламентских выборов в Болгарии 14 ноября шанс управлять страной - впрочем, для этого им нужно договориться о широкой коалиции и утвердить новое правительство страны.

Неожиданным победителем стало новое политическое объединение "Продолжаем перемены", созданное бывшими министрами экономики и финансов технического правительства Болгарии Кирилом Петковым и Асеном Василевым. По мнению экспертов, оно получило голоса не только партий протеста - победителя июльских выборов "Есть такой народ", блока "Демократическая Болгария", гражданской платформы "Встань БГ! Мы идем!" (не смогла войти в новый состав парламента), - но и болгарских социалистов.

Сопредседатели движения Кирил Петков и Асен Василев сразу назвали главной задачей "Продолжаем перемены" создание большой парламентской коалиции и формирование нового правительства страны. При этом они заявили о готовности сотрудничать со всеми силами - кроме правившей с 2009 года партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и "Движения за права и свободы" (ДПС).

"Болгария будет управляться коалицией и начнет движение по новому пути. Все вместе мы сможем развить потенциал страны. Болгарские избиратели сделали свою работу, и сейчас мы должны выполнить нашу", - сообщили Петков и Василев. Ожидается, что именно Кирил Петков будет выдвинут на пост премьер-министра Болгарии.

Внешний фактор

Неожиданный успех движения "Продолжаем перемены", однако, предсказал в интервью ТАСС болгарский ученый и издатель, специалист по вопросам национальной безопасности и лидерства Димитр Иванов. Он пояснял, что победа этой политической силы будет связана с влиянием внешнего фактора - политического давления и помощи со стороны ЕС и США.

"Отмечались согласованные действия, связанные с появлением нового политического объединения, - рассказал профессор. - Был реализован определенный сценарий их продвижения, что на данный момент хорошо, потому что в противном случае хаоса бы было гораздо больше". "Отдельные партии бессмысленно враждуют между собой, а эгоизм политических лидеров находится на высоком уровне, что мешает формированию правительства", - пояснил эксперт.

Иванов напомнил, что победителям выборов в этот раз практически любой ценой будет необходимо сформировать правительство - досрочные выборы проводятся уже в третий раз, что связано с прошлыми неудачами при попытке провести кабинет через парламент. "Под эгидой президента [Болгарии Румена Радева] и при поддержке Вашингтона [правительство] будет сформировано новым политическим объединением в широкой коалиции с представителями других политических партий, представленных в парламенте, - спрогнозировал эксперт. - Было бы полезно, если бы в правительство вошли эксперты оппозиционных политических движений".

"Если все произойдет так, как я полагаю, то интересы болгарского народа временно совпадут с интересами внешних сил, и страна выйдет из политического кризиса", - заключил Иванов.

Провал социалистов

Болгарская социалистическая партия (БСП) на выборах лишь подтвердила, что находится в глубоком кризисе: она получила на 3 п. п. меньше голосов, чем "Движение за права и свободы", став таким образом лишь четвертой по влиянию силой.

По мнению эксперта, "БСП должна определиться со своей идеологией, во имя чего и в чью пользу она должна работать". "Прежде всего БСП должна определиться со своей идеологией, во имя чего и в чью пользу она должна работать. Кого она представляет - социалистов, социально слабых, бедных, работающих и тому подобное, или же богатых предпринимателей и бизнесменов, - считает Иванов. - В своей политике ей тоже надо определиться с приоритетами и наметить стратегию своей работы с коалиционными партнерами. Пока же БСП живет с огромным самомнением".

Эксперт отметил также, что социалистам необходимо решить вопрос и о лидере партии. "Проблема не в том, что председатель партии Корнелия Нинова слабый лидер, проблемы в том, что лучшего лидера в партии сейчас нет, а отсутствие внутренней конкуренции тянет партию на политическое дно, - пояснил Димитр Иванов. - БСП всегда управлялась коллективным разумом, но сейчас она допустила к управлению одного человека и именно это показывает ее слабость в последние годы. Партии необходимо возвратиться к коллективному руководству".

Первые отставки

Уже в понедельник ряд политиков объявил о своей отставке по итогам выборов. Первым это сделал руководитель предвыборного штаба БСП Кристиан Вигенин. "Результаты выборов понятны, пусть они и не окончательны. Мы не выполнили поставленные задачи", - пояснил он на своей странице в "Фейсбуке".

Также в отставку подал лидер партии "Да, Болгария" и сопредседатель коалиции "Демократическая Болгария" Христо Иванов. "Исполнительный комитет "Да, Болгария" признал наши результаты на выборах как исключительно слабые в сравнении с предыдущими. Мы должны нести за это ответственность. Я принял решение подать в отставку с поста лидера партии, а мои коллеги - с постов членов исполнительного комитета", - сообщил политик в видеообращении. При этом, по словам Христо Иванова, прошедшие в парламент представители "Демократической Болгарии" поддержат инициативы движения "Продолжаем перемены", а сам он продолжит исполнять обязанности до избрания нового лидера.

О своей отставке объявили также лидер "ВМРО - Болгарского национального движения" бывший вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов и исполком организации. Эта политическая сила получила менее 1% голосов избирателей.

Предварительные результаты

ЦИК обработал 75,69% протоколов. Комиссия уже объявила, что наибольшее число голосов - 25,34% - получило движение "Продолжаем перемены". На второй позиции - блок ГЕРБ и Союза демократических сил (22,43%). Третье место с 13,68% занимает ДПС. Далее следует БСП с 10,35% голосов.

В новый созыв парламента также проходят партия "Есть такой народ" (9,74%) и коалиция "Демократическая Болгария" (5,92%). Определенным сюрпризом стал результат патриотической партии "Возрождение": с 4,97% она прошла в парламент, заняв седьмое место.

Ожидается, что официальные итоги голосования объявят в четверг.