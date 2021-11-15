Средняя школа в ЛНР в учебные часы попала под обстрел украинской армии

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Подразделения украинской армии обстреляли среднюю школу в населенном пункте Золотое-5 на территории Луганской народной республики, когда в ней на занятиях находилось 40 учеников. Об этом в понедельник сообщила директор школы Марина Ткаченко.

"Сегодня наша школа опять подверглась обстрелу. Это было в учебное время, у нас еще проходил седьмой урок, на занятиях находилось 40 детей, - рассказала она агентству Луганскинформцентр. - Приблизительно в 12:30-12:35 на втором этаже было попадание пули, пострадала пластиковая оконная рама. Также было попадание в окно сотрудника техперсонала, в результате попадания пуля осталась между стеклами в деревянной раме. Обычно к нам пули прилетали или в ночное время, или рано утром, или в выходные дни, а это было прямо во время учебного процесса".

Директор уточнила, что учителя эвакуировали детей в бомбоубежище, где для предотвращения паники организовали игры и просмотр мультфильмов. После окончания обстрела детей из школы забрали родители. Ткаченко добавила, что это был первый день выхода старшеклассников на занятия после периода дистанционного обучения.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, в направлении Золотого-5 украинская армия вела огонь из гранатометов и стрелкового оружие.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в СЦКК. В республиках Донбасса отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.