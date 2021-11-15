Президент Бразилии считает неоправданными нападки на его страну по вопросу Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Бразилии подвергается несправедливым нападкам по вопросу сохранения экваториальных дождевых лесов Амазонии. Об этом, выступая на инвестиционном форуме в Дубае, заявил в понедельник президент южноамериканской республики Жаир Болсонару.

"Нападки, которым подвергается Бразилия, когда речь заходит об Амазонии, несправедливы. Более 90% этих земель остаются нетронутыми, точно такими же, какими они были в 1500 году при открытии", - сказал политик, выступление которого транслировалось в аккаунте администрации главы государства на YouTube.

Болсонару пригласил иностранных партнеров посетить его страну, чтобы узнать, "что из себя в действительности представляет Бразилия". "Вы убедитесь, что наша Амазония не горит, ведь это влажный лес", - добавил он.

"Амазония - это наследие, Амазония принадлежит Бразилии. Там вы сможете убедиться в этом и вернуться, имея картину, соответствующую действительности", - подытожил бразильский лидер. Болсонару также анонсировал открытие в Дубае представительства бразильской государственной компании по развитию туризма Embratur ("Эмбратур").

Влажные тропические леса Амазонии - самый крупный тропический лесной массив в мире, занимающий значительную часть территории нескольких стран южноамериканского континента. Площадь биома составляет 5,5 млн кв. км, из которых почти 4,2 млн кв. км принадлежат Бразилии. На бразильской территории произрастают 2,5 тыс. видов деревьев, что составляет около трети всего тропического леса в мире, и 30 тыс. видов растений (из 100 тыс. видов на всем континенте). Число разновидностей птиц и млекопитающих региона составляет порядка 2 тыс.

По данным бразильского Национального института космических исследований, занимающегося мониторингом ситуации с лесными пожарами в стране, с начала года до настоящего времени в Амазонии зарегистрировано на 26% меньше очагов возгорания, чем годом ранее.