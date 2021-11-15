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Задержание Саакашвили в Грузии

Шествие оппозиции в Тбилиси в поддержку Саакашвили завершилось без происшествий

Лидер созданной им партии Ника Мелия отметил, что "большие победы за день-два не приходят, тем более исторические"

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Акция оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее сторонников, которые устроили шествие по центру Тбилиси с требованием перевезти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую, завершилась без происшествий.

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"Большие победы за день-два не приходят, тем более исторические. Поэтому сегодня вечером я сообщу вам о планах на завтрашний день", - сказал лидер созданной Саакашвили партии Ника Мелия и призвал сторонников расходиться.

Митинг-шествие продлился несколько часов. Демонстранты собрались у станции метро "Авлабари", откуда пешком спустились к правой набережной Куры, а затем прошли к президентскому дворцу, после чего и было принято решение расходиться. Автомобильное движение на пути следования митингующих было парализовано в течение нескольких часов. По пути следования демонстрантов сопровождали полицейские, были подготовлены водометы, однако их применять не пришлось.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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