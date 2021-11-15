Украина не наблюдает скопления войск России у своей границы

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украина не фиксирует скопление и перемещение российских военных вблизи границы двух стран. Об этом сообщил в понедельник представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Непосредственно возле границы мы не фиксируем никакого перемещения техники или военных соседней страны. Если какие-то действия и происходят, они могут происходить за десятки, а то и сотни километров от государственной границы", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что альянс наблюдает "значительную и необычную" концентрацию российских сил у границы Украины. Он добавил, что "любые провокации или агрессивные действия со стороны России вызовут большую озабоченность у НАТО".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.