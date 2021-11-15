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ЕС намерен ввести санкции против ЧВК "Вагнер" и против властей Мали

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС достигли договоренности начать разработку юридических мер по введению санкций против властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" за "анонимное и дестабилизирующее вмешательство" в иностранные конфликты". Об этом заявил в понедельник журналистам в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на полях заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы солидарны и полны решимости ввести санкции против властей Мали за отсутствие прогресса в демократических преобразованиях в этой стране, помимо этого есть взаимопонимание и общая политическая воля для создания юридического механизма санкций против группы "Вагнер", которая вмешивается в конфликты на иностранных театрах военных действий в анонимном порядке и ведет дестабилизирующую активность", - сказал он.

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