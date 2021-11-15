Посольство Ирака в РФ регистрирует мигрантов, желающих вернуться на родину

ТАСС, 15 ноября. Посольство Ирака в Москве регистрирует иракских мигрантов, которые находятся на границе между Белоруссией и Польшей и добровольно хотят вернуться на родину. Об этом в понедельник заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Иракское министерство продолжает предпринимать шаги, направленные на добровольное возвращение иракских мигрантов, оказавшихся на белорусско-польской границе, и с этой целью мы координируем свои действия с местными властями", - указал ас-Саххаф, слова которого привело иракское информационное агентство INA.

Представитель иракского МИД отметил, что "посольство Ирака в Москве продолжает регистрировать иракских мигрантов, желающих вернуться на родину специальным авиарейсом, который в четверг отправится из Белоруссии". Он подтвердил, что диппредставительство "выдает транзитные паспорта, обменивается информацией по данному вопросу с партнерами и друзьями Ирака".

По информации ас-Саххафа, иракское министерство располагает информацией о 571 иракце, находящемся у польско-белорусской границы. Однако, добавил он, "точное число граждан Ирака, сосредоточенных в указанном регионе, сосчитать невозможно ввиду большой протяженности самой границы и нежелания отдельных мигрантов возвращаться в Ирак".