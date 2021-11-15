Президент Литвы пообещал поддержку Польше, если та попросит помощи НАТО из-за мигрантов

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в понедельник, что поддержит обращение Польши к НАТО за помощью из-за миграционного кризиса.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

Как сказал Науседа на пресс-конференции президентов стран Балтии, Литва готова "поддержать решение Польши о введении в действие 4-й статьи [устава НАТО] в случае необходимости", приводит его слова агентство BNS.

Как добавил Науседа, Литва также не исключает возможности "в любое время попросить о консультациях в соответствии с 4-й статьей", если ситуация с мигрантами на границе "еще больше осложнится".

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявлял, что миграционный кризис на польско-белорусской границе может потребовать введения в действие статьи 4 Североатлантического договора.

Положение статьи 4 предполагает консультации стран - участниц НАТО, если, по мнению одного из членов альянса, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из участников альянса поставлена под угрозу.