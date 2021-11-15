НАТО пригласила Грузию и Украину на встречу глав МИД в Ригу

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. НАТО пригласила представителей Грузии и Украины на встречу глав МИД стран и партнеров альянса, которая пройдет 30 ноября - 1 декабря в Риге. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер грузинского правительства, глава МИД Давид Залкалиани.

"Грузия вместе с Украиной приглашена на ближайшую встречу НАТО, которая состоится в начале декабря. Это еще раз говорит о признании того ощутимого прогресса, который есть у Грузии вместе с Украиной в качестве стран, которые планируют стать членами альянса, на пути интеграции в НАТО. <...> Наше приглашение на ближайшую декабрьскую встречу является очень позитивным, серьезным посылом со стороны наших натовских партнеров", - сказал Залкалиани.

Он отметил, что на встрече министров иностранных дел в Риге обсудят практические шаги для приближения членства обеих стран в НАТО, безопасность в регионе Черного моря и проведение еще большего количества совместных учений.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. На саммите в 2008 году альянс принял политическое заявление, что Украина и Грузия со временем станут членами организации, но отказался предоставлять им План действий по членству, который является первым шагом в процедуре вступления.

Пришедшая в 2012 году к власти в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако одновременно важнейшей задачей внешней политики страны новые власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности страны".