АP: экс-помощника Трампа Стивена Бэннона взяли под стражу

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Экс-помощник 45-го американского президента республиканца Дональда Трампа Стивен Бэннон, которому ранее были предъявлены обвинения в неуважении к Конгрессу США, сдался властям, он взят под стражу. Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press (АP).

Как отмечает АP, позднее в понедельник состоятся первые слушания по делу Бэннона.

В пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что политическому консультанту Бэннону предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. По каждому из двух пунктов обвинения ему может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс.

В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу после того, как он отказался явиться на слушания. Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может трактоваться в суде как уголовное преступление. Однако решение о том, возбуждать ли против экс-помощника Трампа дело, могло принять только министерство юстиции.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.