Главы МИД Грузии, Молдавии и Украины выступили за обновление "Восточного партнерства"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии - стран "Ассоциированного трио" - Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Нику Попеску в Брюсселе высказались за трансформацию инициативы ЕС "Восточное партнерство" в действенный инструмент европейской интеграции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Украина, Грузия и Молдавия выступают за трансформацию "Восточного партнерства" в действенный инструмент европейской интеграции. На саммите в декабре мы представим стратегическое видение дальнейшего взаимодействия с ЕС на основе принципа дифференциации: кто делает и стремится к большему, должен получать больше", - цитирует Кулебу пресс-служба.

Министр отметил, что ускорение евроинтеграции "укрепит безопасность стран "Ассоциированного трио" и Евросоюза в целом". Сообщается, что на встрече стороны обсудили совместное противодействие угрозам безопасности, минимизацию негативного влияния пандемии коронавируса на экономики этих стран, общие проекты "Ассоциированного трио" в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства", а также ряд других вопросов.

В Брюсселе в понедельник проходит заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, а затем должна состояться встреча глав МИД Евросоюза с их коллегами из стран, входящих в европейскую программу "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой. Очередной саммит "Восточного партнерства" запланирован на 15 декабря в Брюсселе.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами Евросоюза. На конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми 19 июля президент республики Саломе Зурабишвили, главы Молдивии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех государств вступить в ЕС.