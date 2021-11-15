Омбудсмен Украины заявила, что список удерживаемых в Донбассе лиц увеличился до 301 имени

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Список украинцев, удерживаемых на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, за период объявленного в июле прошлого года перемирия увеличился на 70 человек. Об этом заявила в понедельник уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"За этот период перемирия список граждан Украины, попавших в тюрьмы, увеличился на 70 человек. И процесс продолжается, их уже 301 человек. Каждый день мы видим, что что-то происходит", - сказала она в интервью украинскому телеканалу "Дом".

В Донбассе 27 июля 2020 года вступил в силу режим всеобъемлющего прекращения огня. Соответствующие договоренности достигнуты в рамках контактной группы. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Вопрос обмена лицами, удерживаемыми сторонами конфликта в Донбассе, является одним из основных пунктов минских соглашений. Согласно документу, его необходимо провести по формуле "всех на всех". Приверженность данному принципу обмена была подтверждена на состоявшемся в начале декабря 2019 года в Париже саммите в "нормандском формате", после которого 29 декабря состоялся первый за два года масштабный обмен между ДНР, ЛНР и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. Еще один обмен между Киевом и республиками Донбасса прошел 16 апреля 2020 года, в ходе которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20.

Однако задача обменять "всех на всех" по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, украинская сторона не выполняет договоренность о "юридической очистке" всех освобожденных: на Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, остаются в статусе разыскиваемых.