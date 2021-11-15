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Кризис на Украине
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Главы МИД Германии, Украины и Франции обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киев продолжит работать над организацией встречи всех четырех министров иностранных дел "нормандского формата"

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Германии, Украины и Франции обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня по инициативе Франции и Германии состоялась встреча трех министров (Германии, Украины и Франции - прим. ТАСС). Мы обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и оккупированных территорий Украины", - сказал он в понедельник журналистам после встречи с главами МИД ФРГ и Франции.

По словам Кулебы, Украина продолжит работать над организацией встречи всех четырех министров иностранных дел "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. 

"Мы договорились, что нормандский формат на уровне министров иностранных дел должен быть сохранен. Мы продолжим работать над тем, чтоб состоялась четырехсторонняя встреча, чтоб мы сели с Россией в лице министра [иностранных дел РФ Сергея] Лаврова и провели откровенный и предметный разговор. Вы понимаете, что договариваться полноценно в нормандском формате можно, только когда все четыре стороны участвуют", - сказал он журналистам после состоявшихся трехсторонних консультаций.

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеКулеба, Дмитрий Иванович
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