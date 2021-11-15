Британский премьер выразил солидарность с Польшей в связи с миграционным кризисом

"Что касается Белоруссии и России, то, как и следовало ожидать, мы выражаем солидарность с нашими польскими друзьями и призываем всех работать над обеспечением мира и стабильности во всем европейском регионе. Это позиция Соединенного Королевства, которое стоит плечом к плечу с нашими союзниками в регионе. Эстония, Польша, мы с вами", - сказал Джонсон в ответ на вопрос о том, насколько высокой он считает вероятность военного конфликта между Западом и Россией, на которую британский МИД ранее возложил ответственность за миграционный кризис.

Ранее в понедельник глава Минобороны королевства Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, заявил, что Великобритания считает происходящее "гибридным методом дестабилизации" и "совершенно неприемлемыми действиями". Он также подчеркнул, что Евросоюз должен активнее защищать свои границы, оказывая содействие НАТО.

Уоллес добавил, что на этой неделе посетит Польшу, чтобы обсудить ситуацию на границе с министром обороны Польши Мариушом Блащаком. "Происходящее в Белоруссии на границе с Польшей является трагедией и позором, учитывая то, как были использованы находящиеся в уязвимом положении люди, которых свезли туда из других частей мира. На этой неделе я посещу Польшу, чтобы провести переговоры с моим польским коллегой. Ему известно о том, что значительные силы Соединенного Королевства размещены в Эстонии, а также самой Польше", - отметил Уоллес, напомнив также, что на прошлой неделе группа британских военных специалистов прибыла на границу Польши с Белоруссией, чтобы изучить возможности для оказания польской стороне инженерной поддержки в укреплении границы.