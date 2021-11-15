В Белоруссии заявили, что будут вынуждены жестко реагировать на новые санкции ЕС

МИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Белоруссия будет вынуждена принять самые жесткие меры в ответ на новый пакет санкций, о скором введении которого сообщил Евросоюз. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Мы будем вынуждены реагировать самым жестким образом", - сказал представитель МИД, комментируя заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о скором введении нового пакета санкций против Минска. "Мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, будет решать правительство, которое имеет планы действий на любое развитие ситуации", - добавил пресс-секретарь белорусского дипломатического ведомства.