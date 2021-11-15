Власти Польши приняли обновление закона для продления ограничений на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Польши приняло обновление к закону "О государственной границе", которое позволит властям не допускать посторонних в приграничную с Белоруссией зону, когда завершится введенный там режим чрезвычайного положения. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте польского правительства.

как в Польше видят завершение миграционного кризиса на границе

Зима или санкции: как в Польше видят завершение миграционного кризиса на границе

На эту тему

"Новые правила призваны обеспечить эффективность действий, предпринимаемых пограничной службой для защиты границы в случае угрозы государственной безопасности или общественному порядку. Также повысится безопасность самих пограничников, а журналисты смогут работать в приграничной зоне на особых условиях", - указано в сообщении.

Как ожидается, Сейм (нижняя палата парламента) займется предложением правительства уже во вторник.