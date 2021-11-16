Киев ждет осуждения Германией и Францией указа о доступе товаров ДНР и ЛНР на рынок России

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет осуждения со стороны Германии и Франции указа президента РФ Владимира Путина об отмене количественного ограничения экспорта и импорта в отношении товаров, которые перемещаются между Россией и ДНР или ЛНР, поскольку считает его противоречащим минским соглашениям.

"Я проинформировал немецкого и французского коллегу об указе президента Путина, который вышел буквально сегодня и, по сути, говорит о дальнейшей экономической интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей <...> с экономикой РФ. Мы ждем осуждения этого указа, потому что он явно противоречит букве и духу минских соглашений", - сказал он журналистам после консультаций с главами МИД Германии и Франции в Брюсселе.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, Путин поручил правительству России в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу России на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).