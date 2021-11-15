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Южная Осетия ждет признания независимости со стороны Белоруссии и других стран

Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира, отметил ее президент Анатолий Бибилов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Белоруссии и других государств, об этом президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал журналистам в кулуарах церемонии вручения ежегодной Международной литературной премии "Буламаргъ".

"Мы ждем признания со стороны не только Белоруссии, но и со стороны других государств. Считаю, что та история, которая нас объединяет, и объединяла Советский Союз, и те братские отношения, которые между нашими народами, являются основой для того, чтобы признать республику", - сказал он.

Бибилов выразил надежду, что и другие страны признают независимость республики. "Думаю, что признания дальнейшие будут <...> Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира", - добавил Бибилов.

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БелоруссияЮжная ОсетияБибилов, Анатолий Ильич
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