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Госдеп утверждает, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, угрожавшие МКС

США намерены "работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России"
© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США считают, что Россия провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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"Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1 500 обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран, - утверждал Прайс. - Испытание значительно увеличит опасность для астронавтов и космонавтов на МКС".

США будут работать вместе с союзниками над ответом на якобы проведенные Россией испытания противоспутникового оружия, заявил Прайс. "США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России", - сказал он.

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