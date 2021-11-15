В США сообщили, что готовят новые санкции по Белоруссии в координации с ЕС

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США в координации с ЕС готовят новые односторонние санкции по Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом сообщил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы также готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности [белорусские власти] за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм", - сказал Прайс.

По его словам, в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" действиями Минска и "решительно осуждают" использование людей, находящихся в уязвимом положении.

Представитель Госдепа призвал белорусские власти "немедленно прекратить кампанию по организации" миграционных потоков в Европу. Кроме того, США приписали Белоруссии подрыв безопасности и стабильности не только соседних с ней европейских стран, но и всего континента. "Мы продолжим оказывать все больше давления [на власти Белоруссии]", - сказал Прайс.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Сейчас в стихийном лагере находятся около 2 тыс. мигрантов. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.