Британский министр обороны утверждает, что РФ пренебрегла безопасностью в космосе

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с утверждением, что РФ пренебрегла безопасностью космического пространства и создала угрозу спутникам и космическим кораблям. В заявлении, размещенном на странице оборонного ведомства в Twitter, Уоллес утверждал, что РФ провела испытания противоспутникового оружия, в результате чего на орбите Земли образовался потенциально опасный космический мусор.

"Имевшее разрушительные последствия испытание противоспутниковой ракеты Россией демонстрирует полное пренебрежение безопасностью и долгосрочной устойчивостью в космическом пространстве. Обломки, образовавшиеся в результате испытания, будут находиться на орбите, угрожая спутникам и пилотируемым космическим кораблям, еще много лет", - полагает Уоллес.