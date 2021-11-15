Глава Пентагона встретится с новым министром обороны Украины 18 ноября в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг проведет в Вашингтоне встречу с новым министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"В четверг министр обороны [США] поприветствует нового главу Минобороны Украины Алексея Резникова в Пентагоне", - сказал он. Кирби добавил, что министры обсудят сотрудничество двух стран в военной сфере.

Резников ранее являлся первым заместителем главы делегации страны в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.