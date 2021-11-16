Байден уверен, что может вести откровенный диалог с Си Цзиньпином

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен в том, что может вести откровенный диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, однако не считает его своим "старым другом". С таким заявлением выступила в понедельник в преддверии американо-китайского онлайн-саммита пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Думаю, могу подтвердить, что он [американский лидер] все еще не считает его [китайского коллегу] старым другом. Так что здесь сохраняется последовательность", - сказала официальный представитель главы администрации США на регулярном брифинге для журналистов. Тем не менее, напомнила она, Байден ранее указывал, что неоднократно встречался лицом к лицу с Си Цзиньпином. "И в связи с этим президент [Байден] считает, что может вести откровенные обсуждения с <...> Си Цзиньпином, что может с ним напрямую обсуждать сферы, относительно которых у нас имеется обеспокоенность, будь то вопросы безопасности, экономики, прав человека. И он [Байден], разумеется, поступит таким образом нынешним вечером в ходе звонка", - отметила Псаки. Кроме того, по ее словам, президент США собирается в ходе онлайн-саммита говорить о тех областях, в которых Вашингтон и Пекин способны "работать вместе", в которых имеются возможности для двустороннего сотрудничества.

Как подчеркнула представитель Белого дома, Байден собирается откровенно и прямолинейно беседовать с Си Цзиньпином. Она отметила, что дискуссии на уровне лидеров двух стран особенно важны ввиду "концентрации власти в Китае" в руках Си Цзиньпина. С точки зрения американского правительства, добавила она, диалог двух лидеров является "ключевой частью" той "интенсивной дипломатии", которую США хотят вести с Китаем. Опыт прежнего взаимодействия с Си Цзиньпином позволяет Байдену "эффективно заниматься этим", полагает Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома ушла от прямого ответа на вопрос о том, рассматривают ли Соединенные Штаты идею дипломатического бойкота предстоящей Олимпиады в КНР. Она заверила, что американские власти не знают, пригласит ли Си Цзиньпин Байдена на Олимпиаду в ходе онлайн-саммита. XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Согласно рабочему графику Байдена, распространенному Белым домом, виртуальная встреча лидеров США и КНР состоится в ближайшие часы. В соответствии с информацией, которую изложила Псаки, онлайн-саммит продлится пару часов.