США намерены ответить на якобы проведенные Россией испытания противоспутникового оружия

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что якобы проведенные Россией испытания противоспутниковой ракеты затруднят исследование космоса для всех стран. Такая версия приводится в заявлении главы внешнеполитического ведомства США, опубликованном в понедельник.

Как полагает Блинкен, "15 ноября 2021 Российская Федерация безрассудно провела разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников". По версии госсекретаря США, в результате возникло более 1,5 тыс. осколков. Как утверждает глава Госдепа, "события 15 ноября 2021 года ясно показывают, что Россия, несмотря на свои заявления о том, что она против размещения оружия в космическом пространстве, готова поставить под угрозу долгосрочную стабильность в космосе и безрассудными действиями и безответственным поведением подвергнуть риску исследование и освоение космоса всеми странами".

Блинкен заявил, что США будут работать с союзниками над ответом на якобы проведенные РФ испытания противоспутникового оружия.