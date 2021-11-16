Канада ввела санкции против 11 граждан Никарагуа

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Канада ввела санкции в отношении еще 11 граждан Никарагуа, среди которых председатель Верховного суда Альба Рус Рамос Ванегас и другие чиновники. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении канадского МИД.

"Сегодня [15 ноября] министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о санкциях в отношении 11 человек в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Никарагуа) в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека в Никарагуа", - сообщается в документе. В МИД добавили, что Оттава приветствует аналогичные рестрикции, введенные в понедельник США и Великобританией.

Это уже третий пакет санкций в отношении Никарагуа со стороны Канады. Ранее под рестрикции попали, в частности, Камила Ортега, дочь президента республики Даниэля Ортеги, его супруга Росарио Мурильо и сын Лауреано Ортега, генеральный прокурор латиноамериканской страны Ана Джулия Гидо де Ромеро, министр финансов и государственного кредита Иван Акоста и другие чиновники. Включение в санкционный список означает заморозку активов в Канаде и запрет для канадских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами перечня.

7 ноября в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы. Ход голосования сопровождали более 200 наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки. По результатам подсчета более 99% голосов кандидатуру действующего главы государства Даниэля Ортеги на президентских выборах поддержали 75,87% избирателей, а его партия "Сандинистский фронт национального освобождения" получила 75 из 91 места в Национальной ассамблее (парламенте).