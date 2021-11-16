В Норвегии планируют поддержать новые санкции ЕС в отношении Белоруссии

ХЕЛЬСИНКИ, 16 ноября. /ТАСС/. Норвегия готова поддержать новые санкции ЕС в отношении Белоруссии, которые планируется ввести на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Об этом сообщила в понедельник вечером Норвежскому телеграфному бюро глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Норвегия поддержит санкции в отношении Белоруссии, - приводит ее слова агентство. - Мы не хотим, чтобы это движение [мигрантов] продолжалось. Это подвергает опасности многие жизни, это циничное использование обычных людей, которые платят, потому что ищут лучшей жизни".

Как заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пятый пакет санкций ЕС против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни. Он подтвердил, что главы МИД стран ЕС решили распространить действие санкций в отношении Белоруссии на организаторов трафика мигрантов в Евросоюз.