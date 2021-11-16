ЕС вводит новые санкции против Минска и готовится отбирать у него авиалайнеры

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Евросоюз принял решение усилить давление на Минск в ответ на миграционный кризис на границе с Польшей. Министры иностранных дел сообщества на встрече в Брюсселе согласовали введение в действие пятого пакета индивидуальных санкций против Белоруссии, содержание которого будет объявлено в ближайшие дни, и приняли решение о введении нового санкционного механизма для введения ограничений против авиакомпаний, турагентств и физических лиц, замешанных в трафике мигрантов.

Санкции против Белоруссии также включают разрыв лизинговых контрактов с компанией "Белавиа", а это означает, что Белоруссии придется вернуть используемые в настоящие время компанией "Белавиа" авиалайнеры или готовиться к судебным разбирательствам.

ТАСС собрал главное об итогах министерской встречи ЕС.

Пятый пакет

Пятый пакет санкций Европейского союза против властей Белоруссии согласован и будет введен в действие в ближайшие дни, сообщил по итогам встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Пятый пакет - это санкции, принятые в логике наказания Минска за неправильно проведенные, с точки зрения ЕС, президентские выборы в августе 2020 года и последовавшие затем задержания и судебные процессы в отношении участников антиправительственных выступлений. Эти санкции носят индивидуальный характер, они введены против высшего руководства страны, включая президента Александра Лукашенко и членов его семьи, а также членов правительства, силовиков, прокуроров, представителей судебной и избирательной системы.

Боррель и другие министры не уточнили, сколько именно людей будут включены в пятое издание черного списка, поскольку техническая работа над его согласованием продолжается.

На данный момент в черный список ЕС против Белоруссии включены 166 физических лиц и 15 организаций.

Санкции против авиакомпаний

Второй трек санкций, решение по которому приняли главы МИД стран ЕС в понедельник - это новый черный список, в который будут включать физические и юридические лица - авиакомпании и турагентства, напрямую участвующие в доставке в Белоруссию мигрантов. По словам Борреля, речь идет о создании юридического механизма - то есть набора критериев, по которым Брюссель сможет создать новый санкционный список.

Данный список пока также не заполнен. Включением в него Евросоюз сможет угрожать авиакомпаниям любой страны, которые могут быть заподозрены в перевозке мигрантов в Белоруссию. К настоящему моменту Брюссель уже смог добиться решений об ограничении полетов или продажи билетов в один конец в Минск от авиакомпаний Турции и Ирака. Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС ведут переговоры со странами Северной Африки и Ближнего Востока и их авиакомпаниями.

Оценивая эти усилия, Боррель заверил, что ЕС "уже фактически блокировал и взял под контроль" приток мигрантов в Белоруссию.

Могут отобрать самолеты

Как сообщил министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени, слова которого приводит агентство Рейтер, согласованные в Брюсселе санкции против Минска включают такую меру, как разрыв лизинговых контрактов с авиакомпанией "Белавиа".

В лизинге находится больше половины воздушного парка этого перевозчика. По словам Коувени, "Белавиа" взяла в лизинг 17 самолетов через ирландские компании. Ирландский министр отметил, что самолеты необходимо будет вернуть, в противном случае, предположил он, "предстоит судебное разбирательство".

ЕС никого не пустит

После встречи министров Боррель заявил, что Евросоюз не пропустит с территории Белоруссии ни одного мигранта, но они не должны погибнуть, им надо дать гуманитарную помощь и репатриировать. По его словам, Польша уже готова оказать мигрантам эту помощь. Он также подчеркнул, что въезд в ЕС "не является свободным", для него нужно, в частности, иметь визу.

Отвечая на вопрос о роли России в миграционном кризисе, Боррель утверждал, что Белоруссия "пользуется поддержкой России". При этом он сослался на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, говоря в начале ноября о сложившейся в Европе ситуации с мигрантами, призывал "не забывать, откуда это все началось и по чьей вине это все происходит сейчас".