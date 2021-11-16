Си Цзиньпин на встрече с Байденом назвал его давним другом

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем приветственном слове в ходе онлайн-встречи назвал президента США Джо Байдена "давним другом".

"Сегодня в режиме видеоконференции пройдет наша первая встреча. Это, конечно, не очная встреча с глазу на глаз, но тоже неплохо. Очень рад видеть давнего друга", - сказал Си Цзиньпин, поздоровавшись с американским президентом и членами его делегации.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, онлайн-встреча двух лидеров началась в 08:46 (03:46 мск). Ранее пресс-служба Белого дома сообщила о том, что она продлится несколько часов.

Это первая официальная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.