Госсекретарь США и глава МИД Японии условились называть друг друга Тони и Йоги

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Новый глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен условились при личном общении называть друг друга Йоги и Тони. Об этом во вторник на регулярной пресс-конференции рассказал журналистам глава японского ведомства.

"Что касается того, как мы друг друга называем, мы условились звать друг друга Тони и Йоги", - отметил Хаяси, пояснив, что прозвище Йоги он получил от американских коллег в годы своей работы в США за сходство с одноименным героем мультфильма "Медведь Йоги".

Новый глава МИД также рассказал, что в ходе состоявшегося на минувших выходных первого телефонного разговора с госсекретарем США им удалось заложить хорошую почву для построения дружеских и доверительных отношений. Хаяси напомнил, что и он, и Блинкен увлекаются музыкой и в свободное время играют в группе - об этом главы внешнеполитических ведомств также успели немного поговорить.

10 ноября Хаяси был официально утвержден в должности главы МИД. На этом посту он сменил Тосимицу Мотэги, который был назначен генсеком правящей Либерально-демократической партии.