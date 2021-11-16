Казахстан готов провести переговоры по Сирии в астанинском формате в 20-х числах декабря

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана готово провести международную встречу по Сирии в астанинском формате в Нур-Султане в 20-х числах декабря. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Мы подтвердили готовность принять, провести у нас в 20-х числах декабря [переговоры по Сирии]. Мы получили официальную ноту от российской стороны, теперь ждем, когда подтвердят другие стороны. И только потом мы начнем официально направлять приглашения на заседание", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о сроках переговоров.

Он также отметил, что сейчас идет согласование проведения в рамках сирийских переговоров в Казахстане встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса (России, Турции, Ирана). "Согласование между странами-гарантами идет сейчас. С нашей стороны мы подтвердили готовность провести и саму встречу, и министерскую встречу", - пояснил Тлеуберди, говоря о планируемой встрече глав МИД.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.