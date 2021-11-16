Депутаты от правящей в Японии партии вернут выплаченные им государственные пособия

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Вновь избранные в парламент депутаты от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии намерены вернуть выплаченные им государственные пособия на текущие расходы в размере 1 млн иен каждому ($8,8 тыс.), которые вызвали возмущение в обществе. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги.

"Новые депутаты пробыли в своем качестве в октябре всего один день, однако получили пособия за весь месяц, - сказал он. - Это крайне странно выглядит с точки зрения общества и вызывает у людей неприятные чувства". Мотэги пояснил, что пособия, согласно действующим правилам, уже нельзя вернуть государству, однако пообещал определить благотворительный проект, на который их можно будет пожертвовать.

Всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента состоялись в последний день октября, при этом избранные на них новые депутаты получили пособия на канцелярские товары, транспорт и связь в полном объеме за весь октябрь. Это вызвало осуждающие комментарии в социальных сетях, где пользователи выражали возмущение таким обращением со средствами налогоплательщиков. Представители оппозиции также назвали подобные выплаты примером того, насколько логика чиновников далека от здравого смысла. Новые оппозиционные депутаты также намерены вернуть эти пособия.

По итогам выборов правящая ЛДП получила на 15 мандатов меньше, чем в прежнем составе нижней палаты, однако сохранила там единоличное абсолютное большинство. Это позволило ей взять под контроль все комиссии нижней палаты. Центристская партия "Комэйто", младший партнер ЛДП по правящей коалиции, завоевала 32 мандата - на три больше, чем в прежнем составе.