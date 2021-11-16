Япония продлила на год миссию своих ВМС у берегов Сомали

ТОКИО, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение продлить еще на один год миссию морских Сил самообороны, которые помогают обеспечивать безопасность транспортных средств в водах Аденского залива рядом с побережьем Сомали. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Миссия экипажей эсминца и двух противолодочных самолетов-разведчиков P-3C продлена до 19 ноября 2022 года. Основная задача японских военных заключается в борьбе с пиратством в акватории. Японцы дислоцированы в Джибути на северо-востоке Африки.

Токио направил подразделения Сил самообороны в Аденский залив в 2009 году.